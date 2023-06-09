Киев выделит из бюджета 100 млн грн денежной помощи пострадавшей Херсонщине – Кличко

Виталий Кличко инициировал выделение 100 миллионов гривен из бюджета Киева в помощь Херсонской области, которая в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС потерпела огромную техногенную катастрофу. Также столица продолжает отправлять гуманитарную помощь пострадавшим регионам.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Сегодня отправляем еще помощь в Херсон и районы Днепропетровщины, которые страдают после подтопления, вызванного подрывом российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Киев отправит груз с тем необходимым из перечня, с которым к нам обратились из подтопленных регионов. На следующую сессию Киевсовета о выделении столицей Херсонской области финансовой помощи в размере 100 миллионов гривен", — сообщил Виталий Кличко.

Он уточнил, что во второй партии помощи – большие емкости для питьевой воды, устанавливаемые на грузовики, фильтры для воды и продуктовые наборы.

В первой партии резинопомощи, которая отправилась в Херсон 8 июня, были мотопомпы, станции биологической очистки воды, надувные лодки и тепловые пушки. А также летние спальники, термосы, наборы посуды и 2,2 тонн продуктов питания.

Также ранее Виталий Кличко сообщал, что Киев обеспечит оздоровление 100 детей из Херсона в Карпатах. В частности, в Трускавце. Власти Херсона уже формируют группы детей, чтобы отправить в места оздоровления.