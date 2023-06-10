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В центре Киева произошло ДТП с пострадавшим

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В центре Киева произошло ДТП с пострадавшим

ДТП с пострадавшим в Киеве / Фото: Полиция Киева

Как сообщают столичные паблики, за рулем был известный спортсмен и блоггер.

В пятницу, 9 июня, на бульваре Леси Украинки в Киеве произошло жуткое ДТП. В результате инцидента травмировался водитель.

Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.

"...столичные полицейские получили информацию об аварии с пострадавшим на бульваре Леси Украинки. Сразу на место прибыли врачи, спасатели и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП полиции Киева", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы автодороги и врезался в бетонный столб. Водитель госпитализирован. Продолжается проверка, на месте инцидента работают профильные службы.

Как сообщают столичные паблики, за рулем был известный спортсмен и блоггер.

Напомним, недавно в центре Киева произошла авария с тремя автомобилями, в результате чего пострадали четыре человека.

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Дата публикации
Просмотры
126
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