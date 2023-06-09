В Киеве начали тестировать систему автоматического открытия убежищ, – заместитель Кличко

Киевские городские власти планируют оснастить большинство столичных укрытий системой автоматического открывания дверей. А кроме того, разместить в разных районах столицы дополнительные модульные железобетонные укрытия быстрого развертывания. Об этом рассказал на брифинге заместитель председателя КГГА Виталия Кличко Петр Пантелеев.

«Городские власти работают над оснащением существующих сооружений гражданской защиты автоматизированной системой доступа. Такие кодовые системы уже начали тестировать в Дарницком районе. И дальше введем их по всему городу. Такой системой на сегодняшний день возможно оснастить около 3 тысяч укрытий и убежищ», – отметил Пантелеев.

Также городские власти планируют приобрести и установить в качестве дополнительных около двух сотен модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.

«Использование врагом баллистического оружия побуждает нас создавать дополнительные укрытия в оперативной доступности для людей, прежде всего в спальных районах города. Также мы проведем внеплановую инвентаризацию существующих подвальных и цокольных помещений, чтобы ими, где это технически возможно, дополнить фонд защитных сооружений. Вчера депутаты на сессии приняли решение о том, что на ремонт и обустройство укрытий в этом году дополнительно направят 750 млн грн», – отметил заместитель Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на сессии Киевсовета 8 июня было проголосовано решение о возможности изъятия помещений с укрытиями у частных владельцев в случае недопуска жителей или из-за их ненадлежащего состояния. Также Киевсовет обратился к центральным властям по поводу введения уголовной ответственности за недопуск людей в укрытия.