В Киеве две трети укрытий пригодны для использования — результаты проверки ГСЧС, полиции и городских служб

В столице две трети укрытий пригодны для использования. Об этом свидетельствуют результаты внеплановой проверки состояния укрытий, проводимой работниками ГСЧС, полиции, городских и районных служб. Такие данные обнародовал на брифинге заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает сайт КГГА.

"По состоянию на утро 9 июня городские и районные службы совместно с представителями полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проинспектировали 4,2 тысяч укрытий и хранилищ из имеющихся 4,6 тысяч. По оперативным данным, пригодными для укрытия во время воздушной тревоги почти 2 ,9 тысячи, то есть две трети укрытий и хранилищ. Еще 736 — могут быть укрытиями при надлежащем обустройстве, 578 — не отвечают нормативным требованиям к помещениям, где могут быть обустроены укрытия", — говорится в сообщении.

Петр Пантелеев подчеркнул, что городские власти продолжают работу по совершенствованию системы укрытий.

"Несмотря на ряд информационных и политических манипуляций, город продолжает работу для того, чтобы улучшить состояние существующих укрытий и хранилищ, а также планирует обустроить (установить) новые. Мы также проводим дополнительную инвентаризацию помещений, учитывая угрозу атак баллистическими ракетами", — заявил он.

По словам Пантелеева, при проверке по каждому адресу формируется вывод о состоянии и пригодности укрытия независимо от формы собственности и балансодержателя. Также фиксируется оперативность открытия доступа к укрытиям.

По данным проверки, свободный доступ обеспечен до 1986 г. объектов. В течение 5 минут доступ обеспечивается до 932 объектов. Закрытыми оказались 25 помещений.

В КГГА напоминают: в течение 2022-23 годов в Киеве было проведено более 9 тысяч инспекционных выездов, по результатам которых районным администрациям предоставлялось поручение оперативного устранения недостатков. С начала широкомасштабного вторжения из киевского бюджета районам в качестве ответственных распорядителей средств было выделено более 1,2 млрд грн на ремонтные работы в сооружениях гражданской защиты.

Как ранее сообщал мэр Киева Виталий Кличко, на сессии Киевсовета 8 июня принято решение о возможности изъятия помещений с укрытиями у частных собственников в случае недопуска жителей или из-за их ненадлежащего состояния.

Также сообщалось, что Киевсовет обратился в парламент по законодательному введению уголовной ответственности владельцев частных помещений за недопуск людей к укрытию во время воздушной тревоги.