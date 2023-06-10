В Киеве появился новый автобусный маршрут от Харьковской до Подола

В Киеве с субботы, 10 июня, появится новый автобусный рейс №109 – от станции метро "Харьковская" до улицы Владимирской возле Андреевского спуска.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

"Автобусы будут курсировать для транспортного обеспечения жителей города и изучения пассажиропотока и принятия дальнейших решений по реорганизации маршрутной сети", — отметили в Департаменте.

Автобусы № 109 будут курсировать по маршруту:

улица Братства Тарасовцев – улица Архитектора Вербицкого – улица Тростянецкая – улица Анны Ахматовой – Днепровская набережная – мост Патона – бульвар Николая Михновского – улица Большая Васильковская – улица Саксаганского – улица Антоновича – улица Гетьмана Павла Скоропадского – улица Владимирская – бульвар Тарас

Маршрут в обратном направлении:

бульвар Тараса Шевченко – улица Большая Васильковская – улица Саксаганского – улица Антоновича – бульвар Николая Михновского – мост Патона – Днепровская набережная – улица Анны Ахматовой – улица Тростянецкая – улица Архитектора Вербицкого – улица Братства Тарасовцев.

Как сообщалось, Киевская городская государственная администрация представила обновленную актуальную карту бомбоубежищ или укрытий столицы, куда следует направляться во время воздушной тревоги.

Читайте также: