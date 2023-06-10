В Киеве появился новый автобусный маршрут от Харьковской до Подола

Речь идет о маршруте №109.
В Киеве с субботы, 10 июня, появится новый автобусный рейс №109 – от станции метро "Харьковская" до улицы Владимирской возле Андреевского спуска.
Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.
"Автобусы будут курсировать для транспортного обеспечения жителей города и изучения пассажиропотока и принятия дальнейших решений по реорганизации маршрутной сети", — отметили в Департаменте.
Автобусы № 109 будут курсировать по маршруту:
улица Братства Тарасовцев – улица Архитектора Вербицкого – улица Тростянецкая – улица Анны Ахматовой – Днепровская набережная – мост Патона – бульвар Николая Михновского – улица Большая Васильковская – улица Саксаганского – улица Антоновича – улица Гетьмана Павла Скоропадского – улица Владимирская – бульвар Тарас
Маршрут в обратном направлении:
бульвар Тараса Шевченко – улица Большая Васильковская – улица Саксаганского – улица Антоновича – бульвар Николая Михновского – мост Патона – Днепровская набережная – улица Анны Ахматовой – улица Тростянецкая – улица Архитектора Вербицкого – улица Братства Тарасовцев.
Как сообщалось, Киевская городская государственная администрация представила обновленную актуальную карту бомбоубежищ или укрытий столицы, куда следует направляться во время воздушной тревоги.