В Киеве пропала 17-летняя девушка: фото, приметы

В начале октября несовершеннолетняя ушла из специализированного медучреждения на Подоле, до сих пор ее местонахождение неизвестно.

В Киеве пропала 17-летняя девушка.

Киевские полицейские обнародовали фото и приметы пропавшей Либерти Боднар.

В полиции рассказали, что в начале октября несовершеннолетняя ушла из специализированного медицинского учреждения на Подоле и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В столичную полицию поступило сообщение о без вести пропавшей Боднар Либерти Анатольевне, 2004 года рождения. Девушка находилась на лечении в специализированном медицинском учреждении на территории Подольского района и без разрешения врачей покинула заведение. По факту происшествия следственным отделом возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной квалификацией "безвестно отсутствует", — говорится в сообщении.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавого телосложения, длинные русые волосы.

Одета в черные спортивные штаны с белой надписью на левой ноге, в черную спортивную кофту, черную спортивную куртку с розовой подкладкой.

Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет информацией о местонахождении девушки или любой другой информацией, способствующей ее поискам, сообщить в полицию по номерам: (098) 662 50 02, (063) 431 73 74 или 102.

Напомним, это уже не первое исчезновение девушки, в прошлый раз Либерти Боднар разыскивали более полутора лет.

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