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В Киевской области нашли тело погибшего во время оккупации: фото и приметы

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В Киевской области нашли тело погибшего во время оккупации: фото и приметы

Фото: Полиция Киевской области

Полиция устанавливает личность погибшего.

В Киевской области возле Михайловки-Рубежовки нашли тело еще одного погибшего во время российской оккупации. Правоохранители устанавливают личность мужчины.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

Останки обнаружили рядом с воронками от снарядов. На тело в лесополосе наткнулись местные жители.

Приметы: погибший был одет в серые брюки, серую футболку, фиолетовый свитер. Рядом также нашли кроссовок 47 размера.

Обнаруженные останки тела направили на судмедэкспертизу.

По состоянию на 20 октября полицейские Киевской области обнаружили и осмотрели 1365 тел погибших во время оккупации мирных жителей.

© Полиция Киевской области
Фото: Полиция Киевской области
© Полиция Киевской области
Фото: Полиция Киевской области

Напомним, в Донецкой области обнаружили тела еще девяти гражданских людей, убитых россиянами во время оккупации. Их нашли в деоккупированных населенных пунктах.

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