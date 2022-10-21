В Киевской области нашли тело погибшего во время оккупации: фото и приметы

Полиция устанавливает личность погибшего.
В Киевской области возле Михайловки-Рубежовки нашли тело еще одного погибшего во время российской оккупации. Правоохранители устанавливают личность мужчины.
Об этом сообщили в полиции в Киевской области.
Останки обнаружили рядом с воронками от снарядов. На тело в лесополосе наткнулись местные жители.
Приметы: погибший был одет в серые брюки, серую футболку, фиолетовый свитер. Рядом также нашли кроссовок 47 размера.
Обнаруженные останки тела направили на судмедэкспертизу.
По состоянию на 20 октября полицейские Киевской области обнаружили и осмотрели 1365 тел погибших во время оккупации мирных жителей.
Напомним, в Донецкой области обнаружили тела еще девяти гражданских людей, убитых россиянами во время оккупации. Их нашли в деоккупированных населенных пунктах.
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