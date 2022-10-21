В Киеве потребление не снижается: "Укрэнерго" обратилось к жителям столицы

Энергетики просят жителей Киева потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.
В Киеве вернули свет всем потребителям, к которым применялись стабилизационные отключения света по распоряжению НЭК "Укрэнерго" 21 октября.
Об этом сообщается на сайте КГГА.
Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается сложной. По данным НЭК "Укрэнерго", в Киеве потребление не снижается. Чтобы поддержать энергосистему призываем жителей столицы употреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.
Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров и т.п.
Эти простые шаги помогут снизить необходимость отключения и количество отключенных потребителей. Теперь это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы каждый дома имел свет.
Напомним, 21 октября в "Укрэнерго" отчитались, какие регионы не прислушались к призывам снизить электропотребление 20 октября. Это – Киевская, Черниговская и Николаевская области, в столице ситуация с электропотреблением была неизменной.
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