В Киевской области начали отключать свет: люди потребляют слишком много электроэнергии

Киевская область, как и вся Украина, живет в режиме экономии электроэнергии.

В Киевской области с 9:20 утра 21 октября вынужденно начались временные отключения света. Местные жители потребляют слишком много электроэнергии.

Глава областной военной администрации Алексей Кулеба подчеркнул — необходимо максимально экономить и выключить лишние электроприборы.

"Это касается всех. Выключаем лишние электроприборы. От чайников до энергообогревателей. От утюгов до стиральных машин. Не включаем ни одного энергоемкого прибора!" — написал он.

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Напомним, в результате российских обстрелов около 40% общей энергетической инфраструктуры и генерирующих мощностей Украины серьезно повреждены.

Для экономии электроэнергии следует выключать свет в помещениях и ограничить использование электрических приборов, в частности бойлеров, стиральных машин, обогревателей, кондиционеров, электрочайников и электроплит.

Киев живет в режиме жесткой экономии света

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