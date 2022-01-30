В Киеве произошло смертельное ДТП: водитель скончалась в "скорой"

Женщина погибла по дороге в больницу.
В Киеве, на Окружной дороге, произошло смертельное ДТП. 41-летняя водитель легковушки получила телесные травмы и скончалась в карете скорой медицинской помощи. Возбуждено уголовное производство.
Об этом сообщили в полиции в Киевской области.
Предварительно правоохранители установили, что женщина, управляя автомобилем "Фольксваген", двигалась по проезжей части Большой Кольцевой дороги. Впоследствии она совершила разворот налево, выехала на встречное направление движения и столкнулась с автомобилем "БМВ," который двигался прямо в пределах своей полосы.
В результате происшествия водитель получила телесные повреждения разной степени тяжести и погибла в карете скорой медицинской помощи.
Напомним, в Черкасской области произошло жуткое ДТП, в котором погибли четыре человека.
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