В Киеве произошло смертельное ДТП: водитель скончалась в "скорой"

В Киеве произошло смертельное ДТП: водитель скончалась в "скорой"

Женщина погибла по дороге в больницу.

В Киеве, на Окружной дороге, произошло смертельное ДТП. 41-летняя водитель легковушки получила телесные травмы и скончалась в карете скорой медицинской помощи. Возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

Предварительно правоохранители установили, что женщина, управляя автомобилем "Фольксваген", двигалась по проезжей части Большой Кольцевой дороги. Впоследствии она совершила разворот налево, выехала на встречное направление движения и столкнулась с автомобилем "БМВ," который двигался прямо в пределах своей полосы.

В результате происшествия водитель получила телесные повреждения разной степени тяжести и погибла в карете скорой медицинской помощи.

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Напомним, в Черкасской области произошло жуткое ДТП, в котором погибли четыре человека.

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