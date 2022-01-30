У Києві сталася смертельна ДТП: водійка померла у "швидкій"

Жінка загинула дорогою до лікарні.
У Києві, на Кільцевій дорозі, сталася смертельна ДТП. 41-річна водійка легковика отримала тілесні травми та загинула у кареті швидкої медичної допомоги. Розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомили у поліції Київської області.
Попередньо правоохоронці встановили, що жінка керуючи автомобілем "Фольксваген" рухалася проїжджою частиною Великої Кільцевої дороги. Згодом вона здійснила розворот ліворуч, виїхала на зустрічний напрямок руху та зіткнулась з автомобілем "БМВ", який рухався прямо в межах своєї смуги.
Внаслідок автопригоди водійка отримала тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та загинула у кареті швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо, у Черкаській області сталась моторошна ДТП, у якій загинуло четверо людей.
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