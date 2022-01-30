Двойное убийство: под Киевом нашли тела мужчины и женщины

По неофициальным данным, супругов зарезали в автомобиле.

В Киевской области вечером в субботу, 29 января, нашли убитыми супругов.

Об этом сообщается на Facebook-странице полиции Киевской области.

"Резонансное двойное убийство на Киевщине. Погибли супруги", — говорится в сообщении.

На месте происшествия находится начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, а также уголовный розыск, следствие, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции и другие службы.

Детали инцидента правоохранители пока не разглашают.

В то же время, по информации Telegram-канала "Реальный Киев", мужчину и женщину 1972 и 1976 годов рождения соответственно зарезали в автомобиле. Погибшие якобы приехали из Волынской области и торговали пиломатериалами.

Информация предварительная. Следите за обновлениями на сайте ТСН.ua.

Тем временем подозреваемому в расстреле 4 нацгвардейцев и гражданской женщины в Днепре 20-летнему Артемию Рябчуку избрали меру пресечения — 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Его будут держать в СИЗО, а не на гауптвахте.

Читайте также: