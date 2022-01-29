Работница "Укрпочты" украла марок на 800 тысяч гривен

Женщине грозит лишение свободы сроком от семи до 12 лет.

В Киеве теперь уже бывшая работница "Укрпочты", когда временно исполняла обязанности руководителя почтового отделения, присвоила марок почти на 800 тысяч гривен. За это ей грозит до 7-12 лет лишения свободы.

"Служебное лицо в период с июля по август 2019 года, исполняя обязанности начальника отделения почтовой связи, присвоило знаки почтовой оплаты (почтовые марки), принадлежащие АО "Укрпочта", на общую сумму около 800 тыс. гривен", — сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Экс-заместительнице начальника почтового отделения уже сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Эта статья Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия по уголовному производству.

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