"Человек, найдись!": в Киеве ласковая кошка Масочка ищет дом

Кошка доверяет людям и много не ест.

В Киеве кошка Масочка ищет дом. Животное очень ласковое, стерилизовано и умеет ходить на лоток.

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Об этом в Facebook написала волонтер Нелли Вернер.

Возраст кошки – до полутора лет, она стерилизована и умеет пользоваться лотком. Сейчас Масочка находится на передержке в ветеринарной клинике и если ее никто не заберет, она будет вынуждена вернуться обратно в подвал.

Фото: Натали Вернер

"К сожалению, завтра отнесу ее обратно в подвал с тараканами, если никто не заберет домой. Не знаю, сколько она там протянет — обычно уличные коты не живут долго. Много опасности. Масочка - прекрасна, она научилась доверять людям, ест немного, любит "Felix". Могу помочь обработать от паразитов, если найдется тот, кто возьмет ее домой. Человек, найдись! У нее всего 1 день. Мы в Киеве", — написала волонтер.

Фото: Натали Вернер, Facebook

Нелли Вернер добавляет, что кошка любит, когда ее чешут за ушком, к чужакам она относится с осторожностью.

"Маска рожала уже дважды. Первые ее котята, очевидно, умерли сразу — никто их не видел. Второй помет я видела в декабре — один из котят был слепенький, хотя они и довольно взрослые. Потом малыши где-то исчезли: или тоже не выжили, или их забрали волонтеры. Поэтому я решила стерилизовать киску. Ее можно в квартиру или в частный дом, чтобы была в тепле", — подчеркнула волонтер.

Если вы хотите забрать кошку и получить ласкового пушистого друга, звоните по телефону: 099 29 14 430, Нелли Вернер.

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