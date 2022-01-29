В Киеве почти 2,5 тысячи новых случаев COVID-19: более четырех сотен заболевших — дети

Зафиксировано 7 летальных исходов от вируса.
По состоянию на субботу, 29 января, в Киеве 2 418 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в целом с начала пандемии — 363 546).
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Среди заболевших:
- 1 265 женщин в возрасте от 18 до 98 лет
- 735 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет
- 197 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 221 мальчик от 3 месяцев до 17 лет
Зафиксировано 7 летальных исходов от вируса, всего с начала пандемии умер 8 481 киевлянин.
Также были госпитализированы 83 больных коронавирусом, 110 госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Преодолеть коронавирус смогли 2 029 человек (всего 335 319 )
Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (424), Дарницком (371) и Шевченковском (268).
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