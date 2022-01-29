В Киеве почти 2,5 тысячи новых случаев COVID-19: более четырех сотен заболевших — дети

В Киеве почти 2,5 тысячи новых случаев COVID-19: более четырех сотен заболевших — дети

Зафиксировано 7 летальных исходов от вируса.

По состоянию на субботу, 29 января, в Киеве 2 418 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в целом с начала пандемии — 363 546).

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших:

1 265 женщин в возрасте от 18 до 98 лет

женщин в возрасте от 18 до 98 лет 735 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет

мужчин в возрасте от 18 до 86 лет 197 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 221 мальчик от 3 месяцев до 17 лет

Зафиксировано 7 летальных исходов от вируса, всего с начала пандемии умер 8 481 киевлянин.

Инфографика: facebook.com/merkieva

Также были госпитализированы 83 больных коронавирусом, 110 госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Преодолеть коронавирус смогли 2 029 человек (всего 335 319 )

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (424), Дарницком (371) и Шевченковском (268).

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Как онкобольной девочке из Одессы удалось поправиться после тяжелого коронавируса | Новости Украины

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