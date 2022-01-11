Полиция и взрывотехника проверяют информацию.
В Киеве поступило сообщение о заминировании всех школ.
Об этом рассказали в полиции Киева, пишет Сегодня.
Анонимное сообщение о заминировании всех школ столицы поступило в колл-центр СБУ.
Сорваны ли из-за этого занятия в киевских учебных заведениях – неизвестно.
Информации о количестве эвакуированных пока тоже нет, поскольку еще идут проверки. Проверяют каждую школу поочередно.
"Группа по проверке – одна на весь город. Вероятно, она ездит поочередно по всем учреждениям, указанным в списке анонима. Пока проверка еще не завершена. Сообщение поступило сегодня в районе 11:00", – рассказали в полиции Киева.
Отметим, что в конце декабря 2021 года в Киеве была изменена система реагирования на массовые "минирования". К слову, многие такие сообщения поступают из ОРДЛО оккупированного Крыма и являются, вероятно, проверкой способности власти и профильных служб реагировать на подобные вещи.
Напомним, в Киеве полиция за час задержала шутника, который "заминировал" КГГА.
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