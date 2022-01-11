В Киеве и области объявлен первый уровень опасности: что произошло

В Киеве и области объявлен первый уровень опасности: что произошло

До 12 января на дорогах столицы сохранится гололедица.

На Киев и область надвигаются сильные морозы: объявлен первый уровень опасности.

На дорогах столицы 10-12 января ожидается гололедица.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Коммунальные службы будут обрабатывать территорию противогололедными средствами.

Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололедицы.

"Киев Сейчас"

Советы водителям:

нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

УНИАН

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

в случае нарушения равновесия при ходьбе в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Фото: Facebook

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

Министерство здравоохранения Украины

О необработанных участках и территориях можно сообщать в Контактный центр города Киева 15-51.

В период ухудшения погодных условий водителям не стоит оставлять автомобили на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике. Автомобили, мешающие дорожникам, эвакуируют.

Укргидрометцентр

Напомним, стремительное понижение температуры синоптики прогнозируют с 12 января. Так, в ночь на среду столбики термометров будут колебаться от -12°С до -14°С, днем ожидается такая же температура.

А в ночь на 13 января столбики термометров опустятся от -15°С до -17°С. Днем прогнозируется от -4 до -6°С.

На Старый Новый год, 14 января, ночью будет от -4°С до -6°С, днем ожидается от -1°С до +1°С.

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