Поліція та вибухотехніки перевіряють інформацію.

У Києві повідомлено про замінування усіх шкіл.

Про це розповіли у поліції Києва, пише "Сьогодні".

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Анонімне повідомлення про замінування всіх шкіл столиці надійшло на кол-центр СБУ.

Чи зірвано через це заняття у київських навчальних закладах – невідомо.

Інформації про кількість евакуйованих наразі теж немає, оскільки ще йдуть перевірки. Перевіряють кожну школу почергово.

"Група з перевірки – одна на все місто. Ймовірно, вона їздить почергово всіма установами, які вказані у списку аноніма. Поки що перевірка ще не завершена. Повідомлення надійшло сьогодні в районі 11:00", - розповіли в поліції Києва.

Зазначимо, що наприкінці грудня 2021 року в Києві було змінено систему реагування на масові "мінування". До слова, багато таких повідомлень надходить з ОРДЛО окупованого Криму і є, ймовірно, перевіркою здатності влади та профільних служб реагувати на подібні речі.

Нагадаємо, у Києві поліція за годину затримала жартівника, який "замінував" КМДА.

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