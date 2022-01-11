На мосту Патона в Киеве советскую звезду заменили Архангелом Михаилом: фото

Краевед, обнародовавший соответствующие фото, отметил, что некоторые фрагменты уже успели поржаветь.

На мосту Патона в Киеве одну из звезд заменили барельефом Архангела Михаила.

Однако некоторые фрагменты уже успели поржаветь.

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Об этом в Facebook сообщил краевед Семен Широчин. Он подверг критике новый барельеф.

По его словам, вместо чугунного литья барельеф Архангела сделали "из какого-то порошкового металла". Поэтому, как пишет Широчин, "лицо Архангела избито мелкими дырами – как будто шрамами от юношеских прыщей. Несколько замерзаний-размерзаний и барельеф будет похож на весеннюю трассу с выбоинами".

Краевед отметил, что конструкция стоит всего пару недель, а в складки литья уже забилась куча грязи. "Ее можно отмыть разве что мощным керхером. Давно такой видели у дорожников? Другой неизбежный спутник горе-литейщиков – ржавчина. Все декоративные болты свежеустановленной секции уже поржавели. Как и поржавевшая шишка, которую почему-то поставили по центру перил на место молота. А там, где шишка стояла в первоначальном проекте, по краям перил – теперь пустота. Почему хотя бы шишку нельзя было оставить на месте? Работа на уровне гаража с 3D-принтером", – написал Широчин.

Напомним, в Киеве предлагают статую "Родины-матери" превратить в статую архистратига Михаила. С этой целью предлагается убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и домонтировать крылья.

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