В Киеве объявили воздушную тревогу – КГГА

Следите за официальной информацией и сохраняйте спокойствие.

В Киеве в 18:35 25 февраля снова объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщили в КГГА.

Всем жителям столицы необходимо перейти в ближайшее укрытие.

Напомним, что при сигнале "Воздушная тревога" наземные станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная" не работают. Они небезопасны для укрытия и перевозки пассажиров.

Следите за официальной информацией и сохраняйте спокойствие.

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