Кличко: "Это уже кровавая война. У меня нет выбора. Я буду бороться!"

Владимир Кличко вступил в территориальную оборону Киева.
Лидер "Удара", мэр Киева Виталий Кличко будет защищать Украину с оружием в руках.
Соответствующее заявление он сделал в четверг, 25 февраля, утром, передает издание ESPN.
"Это уже кровавая война. У меня нет выбора. Я должен это сделать. Я буду бороться", — сказал Кличко в эфире ток-шоу "Good Morning Britain".
Владимир Кличко, ранее вступивший в территориальную оборону Киева, подчеркнул, что будет защищать демократию и суверенитет страны.
"Сейчас Путин использует военную риторику. Он четко дает понять, что хочет уничтожить государство Украины и суверенитет его граждан. По этим словам следуют обстрелы и танки. Мы переживаем разрушения и смерти. Мы будем защищать всеми способами и бороться за свободу и демократию", — подчеркнул Владимир Кличко.