Кличко: "Это уже кровавая война. У меня нет выбора. Я буду бороться!"

Кличко: "Это уже кровавая война. У меня нет выбора. Я буду бороться!"

Владимир Кличко вступил в территориальную оборону Киева.

Лидер "Удара", мэр Киева Виталий Кличко будет защищать Украину с оружием в руках.

Соответствующее заявление он сделал в четверг, 25 февраля, утром, передает издание ESPN.

"Это уже кровавая война. У меня нет выбора. Я должен это сделать. Я буду бороться", — сказал Кличко в эфире ток-шоу "Good Morning Britain".

Владимир Кличко, ранее вступивший в территориальную оборону Киева, подчеркнул, что будет защищать демократию и суверенитет страны.

"Сейчас Путин использует военную риторику. Он четко дает понять, что хочет уничтожить государство Украины и суверенитет его граждан. По этим словам следуют обстрелы и танки. Мы переживаем разрушения и смерти. Мы будем защищать всеми способами и бороться за свободу и демократию", — подчеркнул Владимир Кличко.