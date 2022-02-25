Под Черниговом идут бои: вражеская бронетехника идет на Киев и Нежин

Под Черниговом идут бои: вражеская бронетехника идет на Киев и Нежин

Ситуация на подступах к городу сложная из-за угроз с белорусского направления.

В пригороде Чернигова активизировались бои, в то же время часть российских войск обошла город и отправилась в направлении Киева и Нежина.

Об этом заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко в своем видеообращении.

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"На подступах к Чернигову с ельского направления и с гомельского направления (из Беларуси – ред.) ситуация остается довольно сложной. По той информации, которую дают мне председатели объединенных территориальных общин, огромное количество российской бронетехники и личного состава, очевидно, идут по направлению на Нежин, на Киев в обход Чернигова", – рассказал Атрошенко.

Он подчеркнул, что черниговские подразделения ВСУ дают достойный ответ врагу. Уничтожаются десятки единиц вражеской техники.