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Дата публикации
Категория
Киев
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Военный со стомой и стычки на Киевщине: в "Азове" рассказали, какую помощь ему оказывали

У военного со стомой, которого пытались «освободить» в Киевской области, действительно была операция.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Военный со стомой и стычки на Киевщине: в "Азове" рассказали, какую помощь ему оказывали

Андрей Кулешов Фото facebook

Военнослужащий Андрей Кулешов, которого пытались вывезти из пункта дислокации Нацгвардии во время столкновений в Петропавловской Борщаговке, действительно имел колостую. Однако в воинской части уверяют, что после возвращения из СЗЧ ему организовали консультации профильных врачей, обеспечивали средствами по уходу и не привлекали к физическим нагрузкам.

Об этом говорится в ответе воинской части 3121 Первого корпуса НГУ «Азов» по запросу hromadske.

В части пояснили, что не могут разглашать диагнозы и детали медицинской документации без письменного согласия самого военнослужащего, поскольку эта информация является врачебной тайной. В то же время, там предоставили информацию о медицинской помощи, которую, по их словам, получал Кулешов.

Мужчина проходит службу с 20 августа 2026 года. На момент мобилизации колостомы у него не было. Ее установили во время операции 4 сентября в гражданской больнице, когда военный находился в статусе СЗЧ.

В воинскую часть Кулешов вернулся 25 сентября. После этого он находился в пункте дислокации до 2 ноября. Во время медицинского осмотра мужчина предоставил документы о проведенной операции, которые были приобщены к его медицинской документации. В это время, как утверждают в части, командование узнало о колостоме.

После возвращения военного осмотрел медик подразделения. Впоследствии по направлениям части он дважды посетил хирурга Киевской городской клинической больницы №5 — 30 сентября и 16 октября. А 20 октября из-за боли в колене Кулешова проконсультировал ортопед-травматолог Медицинского центра Национальной гвардии.

В воинской части уверяют, что медики предоставили рекомендации по уходу за утомлением, ограничению физических нагрузок и амбулаторному наблюдению. Также ему назначили обследование и курс физиотерапии для коленного сустава.

По информации части, медик подразделения контролировал уход за утомлением и замену калоприемников, а военного снабжали необходимыми средствами. К физическим нагрузкам его не привлекали. При жалобах на здоровье организовывали консультации соответствующих специалистов.

В то же время, врачи не рекомендовали госпитализировать Кулешова. Хирург рекомендовал рассмотреть возможность восстановительной операции ориентировочно через 8 месяцев после консультации и дополнительного обследования. По состоянию на 2 ноября этот срок еще не наступил.

В части также подтвердили, что получали письмо от Офиса военного омбудсмана от 29 сентября по ситуации с Кулешовым. В ответе от 6 октября сообщили об организованных консультациях профильных врачей, не увидевших оснований для госпитализации.

Что известно о стычках в Петропавловской Борщаговке

Напомним, 2 ноября в Сети распространили информацию о том, что «неизвестные якобы взяли в заложники 40 человек и удерживают их в подвале». Это сообщение оказалось фейком.

Врач, которая, по данным пабликов, находилась на месте, рассказывала о людях с тяжелыми травмами.

К месту событий на Петропавловской Борщаговке прибыл командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. По словам командующего Нацгвардией, четырех военных госпитализировали (после СЗЧ их вернули в подразделение), а остальные мужчины в здании — военнослужащие НГУ.

На видео Пивненко показал военных и заверил, что никакие противоправные действия к ним не применялись.

Также руководитель ОП Кирилл Буданов лично приехал урегулировать конфликт в Петропавловской Борщаговке.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: БУДАНОВ раскрыл НЕОЖИДАЕМЫЕ ДЕТАЛИ о СОБЫТИЯХ на ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ БОРЩАГОВЦЕ!

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