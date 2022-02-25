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У Києві оголосили повітряну тривогу - КМДА

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У Києві оголосили повітряну тривогу - КМДА

УНІАН

Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій.

У Києві о 18:35 25 лютого знову оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили у КМДА.

Усім мешканцям столиці необхідно перейти до найближчого укриття.

Нагадаємо, що при сигналі "Повітряна тривога" наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюють. Вони не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів. 

Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій.

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