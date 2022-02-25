У Telegram з’явився бот, який показує найближчі бомбосховища в Києві

У Telegram з’явився бот, який показує найближчі бомбосховища в Києві

Знайти укриття в столиці стало простіше.

Знайти найближче до вас бомбосховище в Києві стало простіше.

У Telegram запустили бот, який показує найближчі укриття.



Для цього потрібно: