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У Telegram з’явився бот, який показує найближчі бомбосховища в Києві

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У Telegram з’явився бот, який показує найближчі бомбосховища в Києві

КМДА

Знайти укриття в столиці стало простіше.

Знайти найближче до вас бомбосховище в Києві стало простіше.

У Telegram запустили бот, який показує найближчі укриття.

Для цього потрібно:

  • зайти на @safe_space_ua_bot;
  • надіслати свою геолокацію;
  • натиснути на іконку скріпки;
  • вибрати "Розташування";
  • натиснути "Надіслати моє розташування".

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