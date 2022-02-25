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Під Черніговом точаться бої: ворожа бронетехніка іде на Київ і Ніжин

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Під Черніговом точаться бої: ворожа бронетехніка іде на Київ і Ніжин

У передмісті Чернігова активізувалися бої / УНІАН

Ситуація на підступах до міста складна через загрози з білоруського напрямку.

У передмісті Чернігова активізувалися бої, водночас частина російських військ обійшла місто і вирушила в напрямку Києва та Ніжина.

Про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко у своєму відеозверненні.

"На підступах до Чернігова з єльського напрямку і з гомельського напрямку (з Білорусі ­– ред.) ситуація залишається досить складною. За тією інформацією, яку дають мені голови об’єднаних територіальних громад, величезна кількість російської бронетехніки і особового складу, очевидно, що йдуть у напрямку на Ніжин, на Київ в обхід Чернігова", – розповів Атрошенко.

Він наголосив, що чернігівські підрозділи ЗСУ дають гідну відповідь ворогові. Нищаться десятки одиниць ворожої техніки.

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