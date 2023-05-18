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В Киеве объявили воздушную тревогу

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Киеве объявили воздушную тревогу

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине. / Фото: ТСН.ua

По предварительной информации, в РФ взлетел вражеский истребитель МиГ-31К, являющийся носителем "Кинжалов".

Вечером, 18 мая, в Киеве снова объявили воздушную тревогу.

Сирены в столице прозвучали в 20:50. Сразу через несколько минут тревога распространилась на другие регионы. По состоянию на 21:00, все области нашего государства — "красные".

По информации мониторинговых пабликов, есть угроза ракетного удара. С аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область, РФ), взлетел вражеский истребитель МиГ-31К. Он является носителем пресловутых ракет "Кинжал", которыми оккупанты охотятся на американскую ЗРК Patriot.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что оккупанты пытаются охотиться на американский ЗРК Patriot с помощью ракета "Кинжал". Также Коваленко объяснил, как Россия изменила тактику массированных ракетных ударов и что нового придумали россияне для атак на украинские города.

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Дата публикации
Просмотры
6523
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