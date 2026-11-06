Атака РФ / © ТСН.ua

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В Киеве вечером 6 ноября во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов.

Об этом сообщают местные паблики.

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Атака РФ на Киев — что известно

По данным Воздушных Сил ВСУ в направлении столицы зафиксировано, по меньшей мере, 6 баллистических ракет.

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Жители столицы призывают немедленно находиться в укрытиях или соблюдать правила двух стен до официального отбоя воздушной тревоги.

Детали о последствиях атаки и работе систем противовоздушной обороны выясняются.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что российские войска готовят новые удары по энергетике, мостам через Днепр и гражданской инфраструктуре Украины.

Ранее мы писали, что россияне атаковали Днепр дронами: раздалось более 30 взрывов. Разрушены дома частного сектора, поврежден гаражный кооператив и объекты инфраструктуры.

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