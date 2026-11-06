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Россия атакует Киев баллистикой: в столице прозвучала серия взрывов — первые подробности
В Киев летят по меньшей мере шесть баллистических ракет. В городе раздались взрывы
В Киеве вечером 6 ноября во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов.
Об этом сообщают местные паблики.
Атака РФ на Киев — что известно
По данным Воздушных Сил ВСУ в направлении столицы зафиксировано, по меньшей мере, 6 баллистических ракет.
Жители столицы призывают немедленно находиться в укрытиях или соблюдать правила двух стен до официального отбоя воздушной тревоги.
Детали о последствиях атаки и работе систем противовоздушной обороны выясняются.
Война в Украине — последние новости
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что российские войска готовят новые удары по энергетике, мостам через Днепр и гражданской инфраструктуре Украины.
Ранее мы писали, что россияне атаковали Днепр дронами: раздалось более 30 взрывов. Разрушены дома частного сектора, поврежден гаражный кооператив и объекты инфраструктуры.