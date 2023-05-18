Никакой "Дружбы народов": в Киеве переименовали несколько станций метро

В четверг, 18 мая, депутаты Киевсовета переименовали две станции метрополитена и одну проектную.

Станция метро "Дружбы народов" будет называться "Зверинецкой" в честь исторического названия местности Киева Зверинец, известного еще со времен Киевской Руси.

Одну из будущих станций метрополитена, которые строятся на микрорайоне Виноградарь — "Проспект Правды" переименовали в "Варшавскую" с целью чествования Варшавы — города-побратима Киева. Отметим, что эта проектная станция метрополитена расположена рядом с недавно построенным Варшавским жилмассивом.

Станция "Площадь Льва Толстого" получила новое название "Площадь Украинских героев". Еще в марте Киевсовет переименовал улицу Льва Толстого в улицу Павла Скоропадского, а площадь Льва Толстого в площадь Украинских героев.

Ранее в Киевсовете сообщали, что из-за переименования станции метро "Проспект правды", которую еще не достроили, придется вносить изменения в проектную документацию.

Напомним, что в Киеве предлагают переименовать улицу в честь легендарного воина Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи").

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