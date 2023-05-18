В Киевской области осудили отца за убийство 3-летнего сына: проломил череп и бросил на улице умирать

Отца разозлило то, что его сын капризничал.

В Обуховском районе Киевской области отец по дороге домой жестоко избил 3-летнего сына. Из-за полученных травм ребенок умер, мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, трагедия произошла в декабре 2019 года в одном из сел Обуховского района Киевской области. Нетрезвый отец возвращался домой с 3-летним сыном. Мужчину разозлило то, что мальчик начал капризничать. Тогда он жестоко избил ребенка и бросил его на улице умирать.

Мальчика в тяжелом состоянии нашли прохожие и вызвали медиков. Ребенок умер в реанимации.

"От полученных травм – переломов ног, рук, костей черепа и ребер, малыш скончался в реанимационном отделении больницы", — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст.115 УК Украины). Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, в Никополе полицейские задержали сожителя матери ребенка, который пытал и привязывал цепью 5-летнего мальчика. Злоумышленник объяснил это тем, что малыш "мешал" ему.

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