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Наелся квашеной капусты: в Киеве патрульные остановили пьяного водителя трактора

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Наелся квашеной капусты: в Киеве патрульные остановили пьяного водителя трактора

Патрульные в Киеве остановили пьяного водителя трактора

У мужчины в крови было 1,36 промилле спиртного.

В Киеве пьяный водитель за рулем трактора объяснил патрульным свое состояние тем, что наелся квашеной капусты.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Как стало известно, патрульные заметили водителя трактора "Белорус", нарушившего правила дорожного движения. Правоохранители его остановили. В то время стало известно, что водитель находится в нетрезвом состоянии.

“За рулем находился 52-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Полицейские предложили гражданину пройти осмотр с помощью прибора Драгер. Результат – 1,36 промилле. Блюстители порядка отстранили водителя от управления и составили в отношении него протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и вынесено постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог) КУоАП”, — рассказали в патрульной полиции.

Напомним, что скандальную историю со специальным пропуском певца Виктора Павлика продолжают обсуждать украинцы. Полиция изъяла у Виктора Павлика спецпропуск.

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Дата публикации
Просмотры
1300
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