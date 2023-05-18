В Чернобыльском заповеднике зафиксирован новый вид птиц: что о нем известно

Таким образом, в Заповеднике зарегистрирован 226-й вид птиц.
В Чернобыльском заповеднике пополнение.
Зафиксирован новый вид птицы – скальный мартин (Larus michahellis).
Об этом говорится в сообщении на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook 18 мая.
"Птица была замечена трансмиттером в Польше весной 2021 года. Мартин пролетел над Заповедником 6 мая 2023 года по левому берегу реки Припять к северо-западу", — сообщили в Чернобыльском заповеднике.
В Украине эта птица обычно гнездится на скалах черноморского побережья Крыма.
Благодаря использованию спутниковых передатчиков, на заповедной территории были получены данные по четырем новым видам пернатых: орел-могильник (Венгрия), мартин делаверский (Польша), орел ястребиный (Франция) и отныне — мартин скальный.
Таким образом, в Чернобыльском заповеднике зарегистрировано 226 видов птиц.
Напомним, в Киеве строители с помощью экскаватора спасли тонущего ежика.
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