В Чернобыльском заповеднике зафиксирован новый вид птиц: что о нем известно

В Чернобыльском заповеднике пополнение.

Зафиксирован новый вид птицы – скальный мартин (Larus michahellis).

Об этом говорится в сообщении на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook 18 мая.

"Птица была замечена трансмиттером в Польше весной 2021 года. Мартин пролетел над Заповедником 6 мая 2023 года по левому берегу реки Припять к северо-западу", — сообщили в Чернобыльском заповеднике.

В Украине эта птица обычно гнездится на скалах черноморского побережья Крыма.

Благодаря использованию спутниковых передатчиков, на заповедной территории были получены данные по четырем новым видам пернатых: орел-могильник (Венгрия), мартин делаверский (Польша), орел ястребиный (Франция) и отныне — мартин скальный.

Схема перелета мартина скального

Таким образом, в Чернобыльском заповеднике зарегистрировано 226 видов птиц.

Напомним, в Киеве строители с помощью экскаватора спасли тонущего ежика.

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