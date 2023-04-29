В Киеве начинается сезон фонтанов: где посмотреть

В Киеве начинается сезон фонтанов.

Первые фонтаны заработают уже в ближайшие дни.

Фонтаны всегда были визитной карточкой определенного места, а затем и города в целом. В столице их много. Около них назначают встречи и свидания. Они собирают вокруг себя детей. На их фоне снимаются. Летом они дарят вожделенную прохладу.

Об этом сообщил "Киевзеленстрой".

В этом сезоне запустят их на следующих локациях:

Голосеевский район

Голосеевский парк имени М. Рыльского.

Дарницкий район

парк Партизанской славы;

парк Позняки;

Деснянский район:

сквер Высоцкого-Быкова.

Днепровский район

парк Победа;

парк Аврора.

Оболонский район

Оболонская площадь, 6.

Подольский район

сквер №2 на Контрактовой площади (Фонтан с ротондой "Самсон");

Куреневский парк;

сквер на Щекавицкой площади.

Святошинский район

парк Совки.

Шевченковский район

парк имени Т. Г. Шевченко;

сквер имени Чкалова;

Золотоворотский сквер;

сквер Мюнхенский;

сквер у Национальной оперы;

парк Сырецкий;

сквер на Владимирском проезде №2;

Литовский сквер.

Напомним, в Киеве хотят построить новую станцию метро.

Читайте также: