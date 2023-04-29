В Киеве начинается сезон фонтанов: где посмотреть

Первые фонтаны заработают уже в ближайшие дни.
В Киеве начинается сезон фонтанов.
Первые фонтаны заработают уже в ближайшие дни.
Фонтаны всегда были визитной карточкой определенного места, а затем и города в целом. В столице их много. Около них назначают встречи и свидания. Они собирают вокруг себя детей. На их фоне снимаются. Летом они дарят вожделенную прохладу.
Об этом сообщил "Киевзеленстрой".
В этом сезоне запустят их на следующих локациях:
Голосеевский район
- Голосеевский парк имени М. Рыльского.
Дарницкий район
- парк Партизанской славы;
- парк Позняки;
- Деснянский район:
- сквер Высоцкого-Быкова.
Днепровский район
- парк Победа;
- парк Аврора.
Оболонский район
- Оболонская площадь, 6.
Подольский район
- сквер №2 на Контрактовой площади (Фонтан с ротондой "Самсон");
- Куреневский парк;
- сквер на Щекавицкой площади.
Святошинский район
- парк Совки.
Шевченковский район
- парк имени Т. Г. Шевченко;
- сквер имени Чкалова;
- Золотоворотский сквер;
- сквер Мюнхенский;
- сквер у Национальной оперы;
- парк Сырецкий;
- сквер на Владимирском проезде №2;
- Литовский сквер.
Напомним, в Киеве хотят построить новую станцию метро.
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