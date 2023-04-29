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В Киеве начинается сезон фонтанов: где посмотреть

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В Киеве начинается сезон фонтанов: где посмотреть

Фонтаны всегда были визитной карточкой определенного места, а затем и города в целом / Фото: Киевзеленстрой

Первые фонтаны заработают уже в ближайшие дни.

В Киеве начинается сезон фонтанов.

Первые фонтаны заработают уже в ближайшие дни.

Фонтаны всегда были визитной карточкой определенного места, а затем и города в целом. В столице их много. Около них назначают встречи и свидания. Они собирают вокруг себя детей. На их фоне снимаются. Летом они дарят вожделенную прохладу.

Об этом сообщил "Киевзеленстрой".

В этом сезоне запустят их на следующих локациях:

Голосеевский район

  • Голосеевский парк имени М. Рыльского.

Дарницкий район

  • парк Партизанской славы;
  • парк Позняки;
  • Деснянский район:
  • сквер Высоцкого-Быкова.

Днепровский район

  • парк Победа;
  • парк Аврора.

Оболонский район

  • Оболонская площадь, 6.

Подольский район

  • сквер №2 на Контрактовой площади (Фонтан с ротондой "Самсон");
  • Куреневский парк;
  • сквер на Щекавицкой площади.

Святошинский район

  • парк Совки.

Шевченковский район

  • парк имени Т. Г. Шевченко;
  • сквер имени Чкалова;
  • Золотоворотский сквер;
  • сквер Мюнхенский;
  • сквер у Национальной оперы;
  • парк Сырецкий;
  • сквер на Владимирском проезде №2;
  • Литовский сквер.

Напомним, в Киеве хотят построить новую станцию метро.

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Дата публикации
Просмотры
490
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