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Захватчики атаковали Киевщину с самолетов стратегической авиации: сколько ракет уничтожила ПВО

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Захватчики атаковали Киевщину с самолетов стратегической авиации: сколько ракет уничтожила ПВО

Фото: Associated Press

В Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей

В ночь на пятницу, 28 апреля, россияне атаковали Киевскую область с самолетов стратегической авиации. По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева уничтожены 11 крылатых ракет.

Об этом сообщает начальник КМВА Сергей Попко.

Также сбиты 2 БпЛА, их тип сейчас устанавливается.

"Предварительно, в результате падения обломков, в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие. Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано. Информация проверяется и уточняется", — говорится в сообщении.

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Дата публикации
Просмотры
2081
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