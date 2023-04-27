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В Киеве на Оболонском острове археологи обнаружили уникальные достопримечательности: фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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В Киеве на Оболонском острове археологи обнаружили уникальные достопримечательности: фото

Женское украшение лунница с эмалью III–VIII веков / Фото: скриншот с видео

На острове найдена казацкая трубка, женское украшение лунница с эмалью III–VIII веков, керамика, монеты и пули от мушкетов.

В Киеве на Оболонском острове, где началось строительство рекреационной зоны с многоуровневым паркингом, парком и набережной, археологи обнаружили памятники старославянских времен.

Об этом сообщает глава ОО "Почайна" Аннабелла Морина.

Морина рассказала, что на острове нашли казацкую трубку, женское украшение лунницу с эмалью III–VIII веков, керамику, монеты и пули от мушкетов. Обнаруженные артефакты свидетельствуют о том, что на острове, скорее всего, был расположен форпост или переправа.

Археологи обнаружили уникальные достопримечательности на Оболонском острове. / ©
Археологи обнаружили уникальные достопримечательности на Оболонском острове.

Несмотря на настояние сотрудников Института археологии, передначалом застройки Оболонского острова исследования не проводились.

Согласно действующему законодательству, ст. 298 Уголовного кодекса Украины о предостережении от уничтожения культурного наследия, строительные работы должны остановить, если на месте найдены исторические артефакты.

Археологи говорят, что будут бороться за возможность провести исследования на Оболонском острове и делать все возможное, чтобы остановить строительство.

Напомним, в Украине разоблачили "черного археолога", незаконно торговавшего культурными ценностями ІІІ века.

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Дата публикации
Просмотры
1458
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