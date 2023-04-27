В Киеве на Оболонском острове археологи обнаружили уникальные достопримечательности: фото

На острове найдена казацкая трубка, женское украшение лунница с эмалью III–VIII веков, керамика, монеты и пули от мушкетов.

В Киеве на Оболонском острове, где началось строительство рекреационной зоны с многоуровневым паркингом, парком и набережной, археологи обнаружили памятники старославянских времен.

Об этом сообщает глава ОО "Почайна" Аннабелла Морина.

Морина рассказала, что на острове нашли казацкую трубку, женское украшение лунницу с эмалью III–VIII веков, керамику, монеты и пули от мушкетов. Обнаруженные артефакты свидетельствуют о том, что на острове, скорее всего, был расположен форпост или переправа.

Археологи обнаружили уникальные достопримечательности на Оболонском острове.

Несмотря на настояние сотрудников Института археологии, передначалом застройки Оболонского острова исследования не проводились.

Согласно действующему законодательству, ст. 298 Уголовного кодекса Украины о предостережении от уничтожения культурного наследия, строительные работы должны остановить, если на месте найдены исторические артефакты.

Археологи говорят, что будут бороться за возможность провести исследования на Оболонском острове и делать все возможное, чтобы остановить строительство.

Напомним, в Украине разоблачили "черного археолога", незаконно торговавшего культурными ценностями ІІІ века.

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