"Слава Украине!": в центре Киева появился мурал в честь Героя Александра Мациевского – фото

В центре Киева появился мурал с изображением Героя Украины Александр Мациевский, расстрелянного оккупантами после лозунга "Слава Украине!". Рисунок создал французский художник Кристиан Гуэми.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Мурал был создан на одном из административных зданий Верховной Рады Украины и посвящен памяти всех погибших во время войны.

Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины Вячеслав Штучный отметил, что мурал — это память всех героев, которые ежедневно защищают Украину и отдают за независимость и территориальную целостность самое ценное – свою жизнь.

Мурал в честь Героя Александра Мациевского.

мурал в честь Героя Александра Мациевского.

"Мы всегда должны помнить о подвиге каждого нашего героя, каждой героини, ценой всего приближающей победу Украины над жестоким российским агрессором. И эта память должна увековечиться из поколения в поколение", — подчеркнул чиновник.

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Французский художник Кристиан Гуэми известен под псевдонимом С215.

Сообщается, что во время официального визита во Францию в январе 2023 делегация Верховной Рады Украины посетила фотовыставку работ Кристиана Гуэми, представленную в здании Национальной Ассамблеи Французской Республики. Там и возникла общая идея создания мурала в Киеве.

Это не первая работа Кристиана Гуэми в Украине. До этого он уже создал уличные работы во Львове, Житомире, Киеве и уволенных Буче, Гостомеле и Ирпене Киевской области.

Напомним, французский Бэнкси создал новую работу в Киеве, но держит ее в секрете (фото).

Смерть Александра Мациевского

Российские захватчики в упор расстреляли украинского военного Александра Мациевского после слов "Слава Украине!". Он был снайпером 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области. Воин был убит 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

Позже министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что Александр Мациевский был гражданином Молдовы.

По словам собратьев, Мациевский был оцеплен во время внезапной атаки российских войск под Бахмутом.

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