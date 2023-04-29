Киевлянин вызвал полицию из-за "шума соседского перфоратора", однако звук раздавался из-за его же электробритвы (видео)

В Киеве к полицейским обратился возмущенный мужчина с жалобой на "шум перфоратора" у соседа. По прибытии на место правоохранители выяснили, что это гудела электробритва заявителя.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Так, примерно в 7 часов утра на линию 102 обратился мужчина и сообщил о соседях, которые якобы начали что-то ремонтировать и включили перфоратор. Поэтому он проснулся и почти час не мог заснуть.

На месте происшествия инспекторов встретили заявитель и охранник жилищного комплекса. Последние пытались самостоятельно разыскать нарушителей тишины, но безрезультатно.

"Попав в квартиру гражданина, полицейские сразу услышали, что шум раздается из ванной комнаты. Их удивлению не было предела, когда они нашли и источник шума — включенную электробритву, которую оставил в шкафу, вероятно, сам заявитель", — рассказали полицейские.

Напомним, в Киеве на Оболонском острове археологи обнаружили уникальные достопримечательности (фото).

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