В Киеве на Подоле снесли 200-летний дом

В Киеве по улице Ярославской, 13-Б, утром 10 августа застройщик снес 200-летнюю усадьбу на Подоле, которая была образцом киевской жилой деревянной застройки ХІХ века.

Об этом сообщает депутат Киевсовета Ксения Семенова.

“На Ярославской сносят двухсотлетний дом. Там, где разрешения ДОКС нет, а благоустройство аннулировало карточку нарушения благоустройства”, – говорится в сообщении.

По словам Семеновой, согласно документам, вместо дома появится "клубный дом" по заказу Сергея Боярчукова.

Ранее мы сообщали, что этот один из старейших домов Подола оцепили строительным забором.

Дом на Ярославской, 13-Б — это усадьба, которая является образцом первой застройки Подола после большого пожара 1811 года. Усадьба датируется ориентировочно первой половиной XIX в. Здание построили на каменном цоколе из-за частых наводнений на Подоле, оно является уникальным образцом киевской жилой деревянной застройки. С 1882 года усадьба принадлежала мещанину Харичкову, с 1898 года – семье Ефросинии Кравченко.