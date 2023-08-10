Работала ПВО: россияне запустили по Киевщине беспилотники

Попаданий и падения обломков дронов в Киевской области не обнаружено.

Российские оккупанты запустили по Киевщине беспилотники в ночь на 10 августа, поэтому в области работала ПВО, попаданий нет.

Об этом глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил в Сети.

"Прошедшая ночь снова оказалась неспокойной. Враг в очередной раз атаковал область БпЛА. Воздушная тревога продолжалась более 3 часов. В области работала ПВО", – говорится в заявлении главы области.

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Кравченко отметил, что факты попадания вражеских дронов не зафиксированы, как и пострадавшие. По предварительной информации, падения обломков тоже нет.

Оперативные группы сейчас работают над обнаружением возможных повреждений.

Напомним, около 1:00 в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях объявлялась воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников.

Впоследствии, около 4:00, воздушная тревога звучала по всей Украине. Воздушные силы предупреждали об опасности ударных БПЛА врага в Ровенской, Волынской, Львовской и Тернопольской областях.

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