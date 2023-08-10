У Києві на Подолі знесли 200-річний будинок

Згідно з документами, замість будинку постане "клубний дом" за замовленням Сергія Боярчукова.

У Києві на вулиці Ярославській, 13-Б, вранці 10 серпня забудовник зніс 200-річну садибу на Подолі, що була зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ століття.

Про це повідомляє депутатка Київради Ксенія Семенова.

“На Ярославській зносять двохсотрічний будинок. Там де дозволу ДОКС немає, а благоустрій анулював картку порушення благоустрою”, – йдеться у повідомленні.

За словами Семенової, згідно з документами, замість будинку постане "клубний дом" за замовленням Сергія Боярчукова.

Раніше ми повідомляли, що цей один із найстаріших будинків Подолу оточили будівельним парканом.

Довідка: будинок на Ярославській, 13-Б — це садиба, яка є зразком першої забудови Подолу після великої пожежі 1811 року. Садиба датується орієнтовно першою половиною ХІХ ст. Будівлю побудували на камʼяному цоколі через часті повені на Подолі, вона є унікальним зразком київської житлової деревʼяної забудови. З 1882 року садиба належала міщанину Харичкову, з 1898 року — сімʼї Єфросинії Кравченко.