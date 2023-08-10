Блекаут в Киеве: есть 15 сценариев на случай полного обесточивания города

По словам чиновника, еще есть два месяца на проведение необходимых работ и ремонтов по подготовке к отопительному сезону.

В августе в Киеве проведут обучение на случай блекаута. Разработано 15 сценариев.

Об этом рассказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в интервью "Вечерний Киев".

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"Сейчас у нас есть 15 сценариев. В августе проведем тренировку на предмет устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блекаута. Такие штабные тренировки регулярно делаем — готовимся к разному развитию событий, в частности и с наихудшими условиями. Это сценарии действий в случае повреждения объектов инфраструктуры .В прошлую зиму мы входили как в неизвестность, в будущую — понимаем, что нас может ожидать и понимаем, насколько может быть нелегко", — сообщил чиновник.

По его словам, на сегодняшний день две трети работ по подготовке к осенне-зимнему периоду уже выполнили. Есть план подготовки, график, по которому двигаются. Еще есть два месяца на проведение необходимых работ и ремонтов.

"До 1 октября планируем завершить. Учитывая важность этого направления городской голова Виталий Кличко лично контролирует и мониторит ситуацию, проводя штабы и инспекции, осматривая оборудование на местах", — добавил он.

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