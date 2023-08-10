Убил, расчленил и сжег тело: жителю Киевщины вынесли приговор за убийство жены

В доме вместе с мужем проживали четверо общих с убитой детей, которым мужчина говорил что мать уехала в гости.

В Киевской области мужчина убил бывшую жену, отрезал потерпевшей голову, конечности, а потм сжигал в грубе собственного дома. Прокуроры Белоцерковской окружной прокуратуры доказали в суде вину мужа в умышленном убийстве бывшей супруги.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной прокуратуры.

"Установлено, что в феврале 2021 года в селе Роскошная Белоцерковского района муж нанес бывшей жене множественные удары кулаками в голову, от чего последняя потеряла сознание. После этого он перенес ее в гараж на территории домовладения, где они совместно проживали. Там осужденный отрезал потерпевшей голову, конечности, а затем в течение четырех дней сжигал части тела в печи дома", — говорится в сообщении.

В этот период в доме вместе с мужем проживало четверо общих с убитой детей, которым мужчина говорил что мать уехала в гости.

Приговором суда преступник приговорен к 15 годам лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе.

Напомним, в Киевской области мужчина из-за ревности поджег дом бывшей возлюбленной.

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