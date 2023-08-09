Устроил "кумовство": военкому одного из районов Киева вручили протокол о коррупции

Глава одного из ТЦК столицы назначил на должность в военкомат близкое лицо, чем допустил конфликт интересов.

В Киеве руководителю одного из районных ТЦК (военкоматов) вручили протокол о коррупции.

Об этом сообщает МВД.

По информации правоохранителей, руководитель одного из районных в Киеве ТЦК назначил на должность в военкомате свое близкое лицо. Таким образом, он допустил конфликт интересов.

"В соответствии с действующим законодательством, за правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотрена административная ответственность. Поэтому в отношении должностного лица составили административный протокол по чч. 1 и 2 ст. 172-2 КупАП", – говорится в сообщении.

За это предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от двухсот до четырехсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3 400 до 6 800 гривен).

Ранее сообщалось, что в Киеве суд арестовал военкома Донецкого областного ТЦК, который организовывал схемы обогащения для своего окружения.

Напомним, ТСН.ua собрал самые резонансные случаи в военкоматах: избиение подчиненных, масштабные схемы для уклонения от мобилизации и незаконное обогащение военных.

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