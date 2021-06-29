В Киеве мужчина выпал из экскурсионного теплохода: видео

Выяснилось, что потерпевший был пьян.

В Киеве мужчина выпал из экскурсионного теплохода.

Выяснилось, что потерпевший был пьян.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Во время несения службы сотрудники речной полиции увидели, что возле моста Патона неизвестный выпал из экскурсионного теплохода в воду. Правоохранители быстро отреагировали и направились к мужчине", — говорится в сообщении полиции.

Инспектор сектора превенции отдела полиции в речном порту "Киев" Александр Оболонский рассказал, что полицейские бросили мужчине спасательный круг и помогли ему выбраться из воды.

"Мы выяснили, что потерпевший в нетрезвом состоянии отдыхал на корабле и во время движения не удержался и упал в воду. Когда мы его вытащили, то предложили вызвать скорую помощь, однако он отказался. Хочу попросить всех киевлян и гостей столицы, чтобы вели себя ответственно во время отдыха на воде, не употребляли алкоголь, не ныряли в незнакомых зонах и не заплывали за буйки, ведь это может привести к травмированию и летальным случаям", — рассказал Оболонский.

В полиции отмечают, что с начала года на воде погибли 42 человека, 26 человек спасли полицейские.

Напомним, на Киевском море спасли 10-летнюю девочку, которая выпрыгнула из лодки в четырех километрах от берега.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку