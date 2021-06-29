Под Киевом грузовик влетел в автобус с пассажирами: что известно (фото)

Под Киевом грузовик влетел в автобус с пассажирами: что известно (фото)

В автобусе на момент столкновения находились 40 пассажиров.

Под Киевом грузовик влетел в автобус с пассажирами.

В автобусе на момент ДТП находились 40 пассажиров.

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Об этом сообщила Патрульная полиция Киевской области.

В полиции отметили, что к столкновению автобуса и грузовика привело нарушение ПДД.

"Сегодня около 4 утра патрульные получили вызов о ДТП с пострадавшими на 20 км автодороги Киев — Чоп. По предварительным данным, водитель Volvo не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автобусом Neoplan. Ни один из 40 пассажиров автобуса, к счастью, травм не получили. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил пассажир грузовика, от госпитализации последний отказался", — говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия работают следователи, патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.

Напомним, в Киеве несовершеннолетний водитель на Mercedes протаранил три автомобиля.

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