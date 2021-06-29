У Києві чоловік випав з екскурсійного теплоходу: відео

З'ясувалося, що потерпілий був напідпитку.

У Києві чоловік випав з екскурсійного теплоходу.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Під час несення служби співробітники річкової поліції побачили, що поблизу моста Патона невідомий випав із екскурсійного теплоходу у воду. Правоохоронці швидко відреагували та попрямували до чоловіка", - йдеться у повідомленні поліції.

Інспектор сектору превенції відділу поліції в річковому порту "Київ" Олександр Оболонський розповів, що поліцейські кинули чоловіку рятувальний круг та допомогли йому вибратися із води.

"Ми з’ясували, що потерпілий напідпитку відпочивав на кораблі та під час руху не втримався і впав у воду. Коли ми його витягли, то запропонували викликати швидку допомогу, однак він відмовився. Хочу наголосити усім киянам та гостям столиці, щоб поводили себе відповідально під час відпочинку на воді, не вживали алкоголь, не пірнали у незнайомих зонах та не запливали за буї, адже це може призвести до травмування та летальних випадків", - розказав Оболонський.

У поліції зазначають, що з початку року на воді загинуло 42 особи, 26 осіб врятували поліцейські.

Нагадаємо, на Київському морі врятували 10-річну дівчинку, яка вистрибнула з човна за чотири кілометри від берега.

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