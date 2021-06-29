Такой жары не было более ста лет: в Киеве зафиксировали очередные температурные рекорды

Такой жары не было более ста лет: в Киеве зафиксировали очередные температурные рекорды

Погода в Киеве слишком жаркая и на прошлой неделе воздух прогревался до + 35,4°C.

В Киеве 25 июня зафиксировали новые температурные рекорды первого летнего месяца. В частности, максимальная максимальная температура воздуха побила рекорд июня, державшийся 136 лет.

Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 29 июня.

По данным наблюдений метеостанции, в Киеве 25 июня максимальная температура воздуха после полудня достигла аж +35,4°C. Это на 0,4°C, чем было в день предыдущего рекорда в 1885 году.

Также был побит и рекорд среднесуточной температуры воздуха 1957 года. В этом году 25 июня термометры показывали +28,3°С, что на 1,7°С выше прошлого рекордного значения.

Минимальная температура воздуха 25 июня держалась на отметках + 21,0°С, чем тоже побила рекорд, который держался с 1957 году. Тогда было прохладнее всего на 0,5°С.

Также 26 июня после полудня столбик термометра показал максимальное значение в + 32,2°С, чем повторил рекорд этого дня в 1939 году. Столбик термометра в ночь на 26 июня не опустился ниже 22,4°С, что на 1,8°С теплее, чем это было в 1901 году.

Напомним, в Украине погода последние пять лет существенно изменилась и стала рекордно теплой. Метеорологи все чаще фиксируют аномальные погодные условия.

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Температурные качели и затопления: Украину накрывают аномальные погодные проявления

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