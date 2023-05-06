В Киеве молодчики устроили стрельбу: что известно (видео)

В Святошинском районе проходили разборки между четырьмя ребятами в возрасте от 19 до 24 лет.

В Киеве патрульные задержали парней, которые с оружием в руках выясняли отношения.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Событие произошло 5 мая в Святошинском районе, откуда ночью на линию 102 поступило сообщение о стрельбе.

Экипажи полиции, оперативно прибывшие на место, услышали неподалеку выстрелы. Происходила ссора между четырьмя мужчинами в возрасте от 19 до 29 лет. Один из них держал в руках оружие, а рядом на земле лежали стреляные патронные гильзы.

Для выяснения обстоятельств события полицейские задержали всех участников конфликта и вызвали на место следователей Святошинского управления полиции.

Патрульная полиция поделилась видео с бодикамерами правоохранителей.

Патрульные задержали граждан, которые с оружием в руках выясняли отношения Событие произошло сегодня в Святошинском районе, откуда ночью на линию 102 поступило сообщение о стрельбе. Экипажи полиции, оперативно прибывшие на место, услышали недалеко от выстрела. Информация подтвердилась — происходила ссора между четырьмя мужчинами в возрасте от 19 до 29 лет. Один из них держал в руках оружие, а рядом на земле лежали стреляные патронные гильзы. Для выяснения обстоятельств происшествия охранники порядка задержали всех участников конфликта и вызвали на место следователей Святошинского управления полиции. Как это происходило, смотрите видео с бодикамер патрульных. #ПорядокЭтоты #патрульная полиция @Kyivpatrol #Kyivpatrol Опубликована Патрульная полиция Киева Пятница, 5 мая 2023 г.

Напомним, под Киевом мужчина ногой убил маленькую соседскую собачку.

Читайте также: