В Киевской области во время копания могилы обнаружили снаряд (фото)

В Киевской области на кладбище обнаружили снаряд.

На одном из кладбищ Макарова в Киевской области рабочие, во время копания могилы, обнаружили снаряд.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

"6 мая в Бучанское управление полиции позвонили из администрации кладбища и сообщили об опасной находке во время подготовки к ритуальным мероприятиям", — говорится в сообщении.

В Киевской области в могиле обнаружили снаряд.

Правоохранители срочно прибыли на место, огородили близлежащую территорию и вызвали ГСЧС. Никто из людей не пострадал.

Напомним, в Киевской области на полевой дороге на противотанковой мине подорвался тракторист.

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