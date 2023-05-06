В Киевской области во время копания могилы обнаружили снаряд (фото)

В Киевской области на кладбище обнаружили снаряд.
На одном из кладбищ Макарова в Киевской области рабочие, во время копания могилы, обнаружили снаряд.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
"6 мая в Бучанское управление полиции позвонили из администрации кладбища и сообщили об опасной находке во время подготовки к ритуальным мероприятиям", — говорится в сообщении.
Правоохранители срочно прибыли на место, огородили близлежащую территорию и вызвали ГСЧС. Никто из людей не пострадал.
Напомним, в Киевской области на полевой дороге на противотанковой мине подорвался тракторист.
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