Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киевской области во время копания могилы обнаружили снаряд (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
583
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киевской области во время копания могилы обнаружили снаряд (фото)

В Киевской области во время копания могилы обнаружили снаряд. / Фото: Полиция Киевской области

В Киевской области на кладбище обнаружили снаряд.

На одном из кладбищ Макарова в Киевской области рабочие, во время копания могилы, обнаружили снаряд.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

"6 мая в Бучанское управление полиции позвонили из администрации кладбища и сообщили об опасной находке во время подготовки к ритуальным мероприятиям", — говорится в сообщении.

В Киевской области в могиле обнаружили снаряд. / ©
В Киевской области в могиле обнаружили снаряд.

Правоохранители срочно прибыли на место, огородили близлежащую территорию и вызвали ГСЧС. Никто из людей не пострадал.

Напомним, в Киевской области на полевой дороге на противотанковой мине подорвался тракторист.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
583
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация