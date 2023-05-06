В то же время, в самом Киеве заморозков не будет.

В Киевской области ожидаются заморозки, температура упадет до -5°.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В последующие несколько суток Киев и Киевская область будут находиться в поле повышенного давления, поэтому погода будет преобладать без осадков.

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На поверхности грунта несколько ночей в Киевской области ожидаются заморозки.

В то же время, в самом Киеве заморозков не будет.

По области, кроме Киева, ночью 6, 7, 8 и 9 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0° до -5°.

Напомним, на Киевщине горожанам и жителям области запретили посещать леса из-за чрезвычайного уровня пожарной опасности. Кроме того, там могут оставаться взрывоопасные предметы.

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